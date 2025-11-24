Любительница турецких сериалов тайно улетела в Стамбул с 10-летним сыном и пропала

Москвичка обманула родственников и улетела с маленьким сыном в Турцию. Родные уже месяц не могут найти их. По данным SHOT, 32-летняя Дарья Лучкина 17 октября сообщила близким, что отправляется на корпоратив с 10-летним сыном Максимом, но на самом деле они вылетели в Стамбул.

Когда родственники спросили, зачем ребёнок на корпоративе, женщина ответила, что остальные сотрудники компании также приезжают с детьми. С тех пор связи с ними нет. Позже родные выяснили, что никакого корпоратива не существовало. Дарья с Максимом направились в аэропорт Шереметьево и улетели в Стамбул, никого не предупредив. Они не взяли с собой вещи. В квартире, где они жили, родственники нашли новый планшет для ребёнка и телефоны пропавших. По словам волонтёров, в Стамбуле их встретил некий человек на автомобиле.

Пропавшая Дарья с 10-летним сыном. Фото © Telegram / SHOT

Близкие рассказали, что в последние месяцы Дарья стала замкнутой и неразговорчивой. Она не состояла в браке с отцом Максима и почти не общалась с ним. Женщина увлекалась турецкими сериалами, но никогда не бывала в этой стране. На её странице в соцсетях указано, что она заходила туда месяц назад. Родственники подали заявление в полицию о пропаже.

