В Госдуме рассказали, почему пенсионеры останутся без предновогодней выплаты

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести для пенсионеров специальную предновогоднюю выплату. Однако, как отметила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб, предложение поступило слишком поздно для реализации в этом году.

«Мы живём уже в декабре, поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты ещё в середине года. И вряд ли сегодня это будет решено», — пояснила депутат 360.ru. При этом она выразила готовность поддержать такую меру в будущем, если её внесут в установленные сроки.

Бессараб добавила, что пенсионеры и сейчас часто получают поддержку на региональном уровне или от бывших работодателей. Но единой федеральной «новогодней» выплаты для всех пенсионеров России пока нет.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов просит рассмотреть выплату в 5000 рублей всем получателям пенсий по старости. По его словам, средства должны поступать не позднее чем за две недели до Нового года и не облагаться налогом.