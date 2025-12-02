В Госдуме предупредили о растущем разрыве между средней и социальной пенсиями

Разница между страховой пенсией по старости и социальной уже достигает 10 тыс. рублей и продолжит расти, сообщила «Газете.ru» член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. В 2026 году страховые пенсии для 38 млн человек проиндексируют с 1 января на 7,6%.

«Социальная пенсия будет повышена с 1 апреля 2026 года на 6,8% — уровень инфляции за 2025 год по данным Росстата», — уточнила парламентарий.

Депутат отметила, что показатель стажа не изменится, поэтому самозанятым стоит добровольно вступать в Социальный фонд РФ — уже 550 тыс. так делают. Ни один пенсионер не получает меньше прожиточного минимума (ПМ) региона: если региональный ниже федерального, доплату даёт центр, если выше — как в Москве, то субъект.

А ранее россиянам рассказали, как в 2026 году будет проходить индексация пенсий. В Госдуме уточнили, что с 1 января стартует основная индексация страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров. Это коснётся почти 38 млн человек.