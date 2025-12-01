В Госдуме предложили защитить пенсии россиян от взысканий

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили защитить страховые пенсии россиян по старости от взысканий. Так, в Госдуму будет внесён законопроект о снижении максимального размера удержаний по большинству видов задолженности до 30% из пенсий.

По словам Слуцкого, сегодня пенсионеры могут лишаться значительной части выплат, когда приставы списывают 50%, а иногда и 70% средств. Он обратил внимание, что пенсия — это единственный доход для большинства пожилых людей, и взыскивать большую её часть недопустимо.

«Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ», — подчеркнул он.

Поэтому депутаты предлагают установить предельный размер удержаний из пенсии — не более 30%. Также предлагается ввести специальный порядок взысканий, при котором этот лимит не распространяется на алименты, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением: по этим категориям сохраняется действующий предел до 70%.