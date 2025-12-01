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Опубликовано 1 декабря 2025, 11:11

В Госдуме предложили защитить пенсии россиян от взысканий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили защитить страховые пенсии россиян по старости от взысканий. Так, в Госдуму будет внесён законопроект о снижении максимального размера удержаний по большинству видов задолженности до 30% из пенсий.

По словам Слуцкого, сегодня пенсионеры могут лишаться значительной части выплат, когда приставы списывают 50%, а иногда и 70% средств. Он обратил внимание, что пенсия — это единственный доход для большинства пожилых людей, и взыскивать большую её часть недопустимо.

«Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ», — подчеркнул он.

Поэтому депутаты предлагают установить предельный размер удержаний из пенсии — не более 30%. Также предлагается ввести специальный порядок взысканий, при котором этот лимит не распространяется на алименты, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением: по этим категориям сохраняется действующий предел до 70%.

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Кстати, с 1 декабря граждане России, достигшие 80-летнего возраста, получат увеличение пенсионных выплат. Для этой категории пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии по старости. А о том, как будут индексировать пенсии в 2026 году — читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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