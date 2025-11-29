С 1 декабря у одной категории россиян вырастут пенсии

Граждане России, достигшие 80-летнего возраста, получат увеличение пенсионных выплат в декабре. Как сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, для этой категории пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии по старости. Об этом передаёт ТАСС.

Специалист пояснила, что размер фиксированной выплаты после перерасчёта достигнет 17 815,4 рубля, при этом сохраняется право на получение накопительной части пенсии. Подольская подчеркнула, что дополнительная выплата назначается автоматически, и пенсионерам не требуется обращаться за перерасчётом.

Эксперт также обратила внимание, что лицам, получающим социальные пенсии, включая выплаты по потере кормильца или инвалидности, при достижении 80 лет следует проконсультироваться о возможной смене вида пенсионного обеспечения. Если страховая пенсия с увеличенной фиксированной частью окажется выше текущих выплат, пенсионер может переоформить документы, обратившись в Социальный фонд России.

Ранее доктор юридических наук сообщил, что для получения максимальной страховой пенсии в России необходимо накопить рекордное количество пенсионных баллов при длительном трудовом стаже. Эксперт пояснил, что при годовом максимуме в 10 пенсионных баллов и стаже 49 лет можно рассчитывать на страховую пенсию около 71 тысячи рублей.