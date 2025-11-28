Экономист объяснил, как большой страховой стаж влияет на размер пенсионных выплат

Россияне со страховым стажем 37 лет могут рассчитывать на пенсию около 28,5 тыс. рублей, а при 42 годах работы — более 31 тыс. рублей. Такой расчёт для «Газеты.ru» представил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт провел расчёты на примере зарплаты в 75 тыс. рублей, что ниже средней по России (96,22 тыс. рублей по итогам первого полугодия 2025 года). При таком доходе за год формируется 3,262 пенсионных балла (ИПК). За разные периоды работы накапливается: 25 лет — 81,55 ИПК, 30 лет — 97,86 ИПК, 37 лет — 120,694 ИПК, 42 года — 137,004 ИПК.

По его словам, при наличии стажа 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин на пенсию можно выйти на два года раньше установленного возраста.

«При стоимости одного ИПК в 156,76 рубля и размере фиксированной выплаты в 9584,69 рубля итоговый размер страховой пенсии составит: при стаже 25 лет — 22,4 тыс. рублей, ⁠30 лет — 24,9 тыс. рублей, ⁠33 года — 26,5 тыс. рублей, 35 лет — 27,5 тыс. рублей, 37 лет — 28,5 тыс. рублей, ⁠42 года — более 31 тыс. рублей», — сказал экономист.

Для сравнения: по данным Социального фонда РФ, средняя пенсия по старости на 1 октября 2025 года достигла 25,2 тыс. рублей, при этом неработающие пенсионеры получают в среднем 25,8 тыс. рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне имеют право обратиться за получением накопительной части пенсии ещё до достижения пенсионного возраста. Таким образом, женщины могут сделать это с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.