Петербуржцу дали пять лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор жителю Северной столицы, который в пьяной драке до смерти избил своего знакомого. Конфликт разгорелся из-за отказа гостя покинуть квартиру хозяина, после чего фигурант нанёс потерпевшему несколько ударов кулаком в живот, причинив травмы, несовместимые с жизнью.

Хозяин жилища сам вызвал полицию, и избитого гостя доставили в отдел, а оттуда — в Елизаветинскую больницу, где он скончался в тот же день. Несмотря на то, что обвиняемый не признал вину, суд счёл её доказанной и назначил ему 5 лет колонии особого режима, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Приговор уже оглашён, но может быть обжалован. Дело рассматривалось по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах правоохранительные органы задержали вооружённого ножом подростка, который удерживал в квартире своих близких родственников. Мужчина попытался забрать подростка из квартиры, но тот вытолкнул отца в подъезд и заблокировал входную дверь. Внутри в качестве заложников остались мать мальчика и его младший брат.