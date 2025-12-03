Дмитриев показал Уиткоффу и зятю Трампа Грановитую палату Кремля
Дмитриев показал Уиткоффу и Кушнеру Грановитую палату Московского Кремля. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadmitriev
Спецпредставитель российского президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев накануне показал Грановитую палату Кремля американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Фото с мероприятия, где также был зять американского лидера Джаред Кушнер, появилось в соцсетях Дмитриева.
«Диалог Россия — США», — подписал фото Дмитриев.
В 1487 году началось возведение Грановитой палаты, задуманной итальянским зодчим Марко Фрязиным как парадный зал для торжественных приёмов Ивана III. Окончательные работы по строительству завершил в 1491 году другой итальянский мастер Пьетро Антонио Солари.
Напомним, накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Российскую делегацию на переговорах представляли помощник главы государства Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились порядка пяти часов.
