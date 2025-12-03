Украина подтвердила задержание двоих земляков за убийство сына заммэра Харькова

Задержание двух человек, которые могут быть причастны к убийству сына заммэра Харькова в Вене подтвердила национальная полиция Украины. Дальнейшее расследование продолжается. Австрийские правоохранители квалифицируют инцидент как насильственную смерть.

Предварительно, сына чиновника избили, после чего поместили в автомобиль и подожгли. Об исчезновении мужчины сначала сообщил близкий друг семьи, проживающий за границей, а позднее родственники получили подтверждение о его гибели. В начале 2022 года Сергей Кузьмин вывез семью в Вену. Предполагается, что мотив убийства носил финансовый характер: после гибели Кузьмина на двух связанных с ним криптокошельках оказались нулевые балансы. По одной из версий, речь может идти о долге, который он не смог погасить из-за отсутствия средств на счетах.

Напомним, что 29 ноября стало известно о гибели 21-летнего гражданина Украины в Вене. Первоначальная информация о том, что смерть наступила от удара тупым предметом, не соответствовала действительности. Как выяснилось, группа неизвестных мужчин избила молодого человека во время встречи в подземном гараже фешенебельного отеля в центре австрийской столицы. После нападения потерпевшего, ещё живого, поместили на заднее сиденье его автомобиля Mercedes. Убитым оказался Данила Кузьмин, сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.