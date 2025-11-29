В Австрии раскрыли новые подробности жестокого убийства украинца в Вене

Австрийское издание Kronen Zeitung опубликовало подробности о гибели 21-летнего гражданина Украины в Вене. Согласно данным журнала, первоначальная информация о том, что смерть наступила из-за удара тупым предметом, не соответствует действительности.

Как выяснилось, группа неизвестных мужчин избила молодого человека во время встречи в подземном гараже фешенебельного отеля в центре австрийской столицы. После нападения злоумышленники поместили ещё живого потерпевшего на заднее сиденье его собственного автомобиля Mercedes. Один из преступников сел за руль и в сопровождении сообщника направился в другой район города, где машина была подожжена вместе с находившимся внутри украинцем.

Родственники погибшего, проживающие на Украине, уже выехали в Австрию, чтобы забрать тело. Ранее полиция сообщала, что судмедэкспертиза установила признаки насильственной смерти и травмы от тупого предмета. По предварительной версии, злоумышленники облили салон автомобиля горючей жидкостью и подожгли его, причём жертва могла находиться без сознания до момента возгорания.