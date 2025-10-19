В Дублине сомалиец зарезал 17-летнего беженца с Украины в миграционном пункте

В Дублине 17-летнего украинского подростка убили в жилом комплексе, предназначенном для лиц, ищущих международной защиты. Преступником оказался такой же 17-летний молодой человек из Сомали. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

По данным следствия, между двумя подростками вспыхнула ссора, сомалиец внезапно схватил нож и набросился на украинца, нанося ему удар за ударом. Женщина и ещё один несовершеннолетний попытались оттащить агрессора, но тот успел исколоть и их — оба попали в больницу с ранениями. Украинец скончался. Предположительно, нападавший имел психические отклонения, ему назначена экспертиза.