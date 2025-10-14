14-летнего подростка из Шелехова арестовали за убийство школьницы и соседки

14-летнему подростку из Шелехова, убившему школьницу и соседку, предъявлено обвинение. Он помещён под стражу, сообщает Следственный комитет Иркутской области.

Юноше вменяют совершение особо тяжкого преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Он частично признал вину. На данный момент суд избрал для подростка меру пресечения в виде ареста на один месяц, до 12 ноября 2025 года, удовлетворив ходатайство следствия.

«Прокуратура Шелехова поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. С учётом позиции прокурора обвиняемый заключён под стражу на один месяц до 12 ноября 2025 года включительно», — заявили в местной прокуратуре.

Напомним, жуткое убийство произошло 12 октября в Шелехове Иркутской области. По версии следствия, подросток ударил сверстницу ножом во время ссоры в подъезде. На крики выбежала соседка, которая попыталась вступиться за школьницу, но подросток порезал и её. Обе пострадавшие скончались в больнице. Губернатор Кобзев рассказал, что погибшую девочку в Шелехове любили, она была лидером в школе.