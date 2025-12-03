Путин заявил, что число волонтёров в России выросло в три раза

Президент России Владимир Путин сообщил, что количество добровольцев в стране увеличилось более чем в три раза — с 10% до 32%. Особую роль в росте популярности волонтерства сыграло начало специальной военной операции (СВО), когда около 630 тысяч россиян присоединились к движению поддержки защитников и членов их семей. Заявление он озвучил в ходе форума «Мы вместе».

Путин обратился к участникам форума «Мы вместе». Видео © Life.ru

Рост волонтерского движения поддерживается различными государственными программами и грантами, стимулируя активную вовлеченность граждан в оказание помощи нуждающимся. Путин подчеркнул, что активная гражданская позиция добровольцев укрепляет дух единства и формирует атмосферу взаимоподдержки в обществе.

Глава государства выразил благодарность волонтерам за их бескорыстный труд и гуманизм, отметив, что их вклад вносит весомый вклад в успех страны, формируя прочные связи и взаимопомощь.

Форум «#МЫВМЕСТЕ» проводится с 2020 года и является ключевой площадкой для волонтёров и НКО России и зарубежных стран. В 2025 году форум включён в программу мероприятий Года защитника Отечества, объявленного указом президента России. Главная цель — консолидация усилий гражданского общества для помощи фронту и решения социальных задач. В ранее Life.ru писал, что более 3 тысяч активистов соберутся в Москве на форуме «Знание. Герои».