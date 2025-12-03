Ипотечное законодательство России могут пересмотреть из-за «схемы Долиной»

Резонансные случаи оспаривания сделок с недвижимостью по «схеме Долиной» могут привести к изменению ипотечного законодательства в России. Об этом NEWS.ru заявила зампред комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева, отметив, что предложения уже звучали на круглом столе в парламенте.

По словам депутата, инициатива выглядит рабочей, но требует детальной проработки и создания межведомственной группы с участием комитета по финансам. Все подобные предложения, возникшие на волне скандалов с возвратом проданного жилья, нуждаются в координации между ведомствами.

Напомним, что покупательница квартиры Ларисы Долиной подала жалобу в Верховный суд. Итогом судебного разбирательства стало возвращение недвижимости певице. В результате покупательница Полина Лурье, которая приобрела квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, лишилась как уплаченной суммы, так и самой жилплощади. Суд аннулировал сделку на основании заявления Долиной о том, что она совершила её, будучи введённой в заблуждение мошенниками.