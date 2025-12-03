В МИД России сочли террористическими атаки на суда в экономической зоне Турции

Атаки на гражданские суда в исключительной экономической зоне Турции являются террористическими актами, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. В интервью RTVI он подчеркнул, что нападения на танкеры, создающие угрозу для жизни моряков разных стран, включая россиян, требуют самого решительного осуждения.

Дипломат отметил, что Анкара выразила законную обеспокоенность инцидентами, но вряд ли это повлияет на её посреднический потенциал в украинском урегулировании.

«Я не думаю, что это уменьшит потенциал посредничества, который существует у Турции», — сказал Вершинин, напомнив, что последние три раунда переговоров прошли в Стамбуле.

При этом в Москве надеются, что происшествие заставит Турцию пересмотреть поставки вооружений Украине. Вершинин заявил, что поступление оружия в зону конфликта остаётся дестабилизирующим фактором, мешающим поиску политического решения.

Об атаке на танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и шедший под российским флагом, стало известно утром 2 декабря. Экипаж судна в составе 13 человек остался невредим, и повреждённый танкер своим ходом прибыл в турецкий порт Синоп. Отдельные источники предполагают, что инцидент мог быть спровоцирован для срыва запланированных консультаций между Россией и США. Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал действия Киева как пиратские и заявил о неизбежности ответных мер.