Около тысячи украинских военных в Мирнограде оказались в полном окружении и не могут получить снабжение — бойцы требуют вывести их или восстановить логистику. Об этом пленные сообщили изданию Bild.

«Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое», — заявил солдат из окружённой группировки.

Украинский военнослужащий рассказал изданию, что логистика в район Мирнограда фактически рухнула: доставить даже продукты стало проблемой, а снабжение ведётся лишь дронами и наземными роботизированными комплексами. По его словам, в регион перебросили множество подразделений, однако ни одно из них так и не взяло под контроль ключевой маршрут, по которому можно было бы наладить стабильное обеспечение окружённой группировки.

Военный подтвердил данные проекта Deep State о том, что российские силы удерживают перешеек, по которому проходит снабжение. Из‑за этого украинские бойцы при попытках ротации вынуждены вступать в ближний бой и отступать. Он отметил, что защитники Мирнограда могут лишь наблюдать за позициями российских войск, однако у них почти не осталось средств для атаки.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения в Константиновке фактически оказались в огневом мешке. Силы противника сжимались с севера, юга и востока, а российские подразделения постепенно занимали ключевые позиции, ограничивая возможности для манёвра. Ситуация для украинских войск быстро ухудшается, поскольку линии снабжения и пути отхода сокращаются.