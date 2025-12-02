ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 07:01

Группировка ВСУ в Константиновке ДНР попала в огневой мешок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские подразделения, находящиеся в Константиновке, фактически оказались в огневом мешке. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши силы поджимают противника с севера, юга и востока», — заявил Кимаковский.

По словам советника, группировка ВСУ в городе сталкивается с серьёзным давлением: российские подразделения постепенно занимают ключевые позиции и ограничивают возможности для манёвра. Кимаковский отметил, что ситуация для украинских войск стремительно ухудшается, так как направление снабжения и отхода сокращается.

Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку, берут в клещи Северск, Макрон подтвердил отправку войск, тайные переговоры Москвы и Киева, 26 ноября
Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку, берут в клещи Северск, Макрон подтвердил отправку войск, тайные переговоры Москвы и Киева, 26 ноября

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в Красный Лиман в ДНР и ведут бои в его юго-восточных и восточных районах. Одновременно продолжаются уличные столкновения в Константиновке: под контроль российских сил перешли юго-восточные и восточные кварталы города — более 30% его застройки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar