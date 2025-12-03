Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент
Таганский суд Москвы назначил Google штраф в размере 3,8 млн рублей. Корпорация проигнорировала требование удалить запрещённый контент, за что Роскомнадзор составил административный протокол по статье о повторном отказе удалять материалы, которые российские власти признали незаконными
Google уже не впервые получает штрафы за аналогичные нарушения.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google. Новая инициатива о запрете авторизации через иностранные сервисы касается только владельцев сайтов и приложений, которые в течение двух лет не выполняли требования законодательства.
