В Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google

Новый законопроект о запрете авторизации через иностранные сервисы не затронет рядовых пользователей. Данное заявление сделал депутат Госдумы Антон Горелкин, уточнив, что инициатива касается только владельцев сайтов и приложений, которые в течение двух лет не выполняли требования законодательства.

Горелкин пояснил, что законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение правил авторизации, действующих с 2022 года. Согласно этим нормам, пользователи в России должны иметь возможность входить на сайты через номер мобильного телефона, единую систему идентификации и аутентификации, российские сервисы авторизации либо единую биометрическую систему. Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые меры направлены на уменьшение зависимости российского интернет-пространства от решений недружественных стран.

«Обычных пользователей интернета это не коснётся – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года теряют закон. Инициатива направлена ​​на дальнейшее сокращение в зависимости от решений Рунета из недружественных стран», — написал Горелкин в Telegram-канале.

Законодательная инициатива предусматривает введение штрафных санкций для владельцев информационных ресурсов, не соблюдающих установленные требования. Размер административных штрафов в отдельных случаях может достигать 700 тысяч рублей. Отмечается, что это касается исключительно ресурсов, которые продолжают игнорировать законодательство об обязательном предоставлении российских способов авторизации.

