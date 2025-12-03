Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 13:09

В Кремле заявили, что состав делегации РФ перед поездкой в Индию «резали по живому»

Обложка © Life.ru

Формирование российской делегации для предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию оказалось сложной задачей. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, из-за высокого интереса к сотрудничеству количество желающих войти в состав делегации превысило допустимые протоколом рамки, что потребовало значительного сокращения списка.

«Нам, честно говоря, приходилось резать по-живому, сокращать некоторых желающих принять участие, потому что интерес к сотрудничеству с Индией, можно сказать, огромен», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, несмотря на значительный интерес к переговорам со стороны многих сторон, Россия придерживается протокольных рекомендаций, исходящих от Нью-Дели.
РФ и Индия заключат соглашение о расширении партнёрства в сфере атомной энергетики

Ранее стало известно о предстоящем официальном визите Владимира Путина в Индию 4-5 декабря. Предполагается, что эта поездка, имеющая высокий дипломатический статус и сопровождаемая протокольными церемониями, будет посвящена обсуждению многостороннего сотрудничества. В частности, планируется затронуть вопросы взаимодействия в политике, экономике, науке, технологиях, а также в культурной и образовательной сферах.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
