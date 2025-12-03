Многодетной астраханке грозит срок за возврат ошибочного перевода мошенникам

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери, обвиняемой в пособничестве финансовым аферистам. Об этом сообщает Mash.

Женщина перевела обратно 40 тысяч рублей, которые получила от неизвестного лица, поверив его истории о технической ошибке. Молодой человек утверждал, что перепутал цифру во время совершения операции. По версии следствия, таким образом она по незнанию поучаствовала в «отмывании» средств, добытых преступным путём. Правоохранители установили, что через её счёт прошли деньги, связанные с мошеннической схемой, ущерб от которой превысил полтора миллиона рублей. За подобные действия Уголовный кодекс предусматривает наказание до шести лет заключения.

Злоумышленники часто используют чужие карты для обналичивания, отправляя на них средства с криптобирж или игорных площадок. Если получатель совершает обратный перевод, преступники получают уже «чистые» деньги. Для безопасности эксперты настоятельно советуют не возвращать подобные платежи самостоятельно, а сразу обращаться с заявлением в банк о поступлении непонятных средств.

Ранее адвокат разъяснил ключевые действия при оформлении мошенниками кредита на чужое имя. Он подчеркнул первостепенную необходимость личной подачи заявления в полицию с приложением всех доказательств, ссылаясь на статью о мошенничестве. Эксперт настоятельно рекомендовал направить в банк официальную претензию с копией талона о приёме заявления, оспаривая договор из-за отсутствия подлинной подписи. Особо важным он назвал полный отказ от любых платежей по такому кредиту, поскольку даже частичная оплата может быть расценена судом как признание долга. Все полученные от финансовой организации документы следует незамедлительно передать следователю для продвижения расследования.