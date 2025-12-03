Украинцы решили «декоммунизировать» математику. Самодеятельные исследователи на просторах Сети пытаются представить базовые дисциплины, в качестве так называемой «москальской лженауки». Как следует из распространившегося видео, жителям Незалежной теперь советуют называть арифметику «счётницей».

Украинцы решили «декоммунизировать» математику. Видео © Telegram / Украина.ру

Утверждается, что почти столетие назад, сразу после создания Украинской ССР произошло целенаправленное уничтожение национальной научной школы и терминологии. «Коммунисты-москали» якобы репрессировали всех местных учёных, а позже «украли» древнюю украинскую математическую науку. Вместо неё они представили греческую терминологию. Теперь же, по мнению, таких «экспертов-блогеров» правильнее использовать другие обозначения: не гипотенуза, а «противопрямка», не абсцисса, а «отрезная».

Ранее сообщалось, что педагог с 40-летним стажем Вера Николаевна приняла решение уйти из школы в Харьковской области, объяснив это несогласием с последними изменениями в образовательных программах. По её словам, она не может мириться с тенденцией к пересмотру истории и продвижением идеологических установок, которые, по её мнению, искажают объективную картину прошлого.