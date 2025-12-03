Ушаков: Москва и Вашингтон ведут переговоры по Украине в закрытом формате

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия в настоящее время ведёт переговоры по украинскому урегулированию исключительно с Соединёнными Штатами Америки. При этом, по его словам, эти контакты проходят в закрытом режиме, и Москва и Вашингтон договорились не раскрывать их подробности.

Ушаков прокомментировал прошедшую накануне встречу в Кремле, заявив, что они условились о том, что ни Россия, ни американцы не будут комментировать конкретно, о чем и как говорили, и подчеркнул, что переговоры проходили в закрытом режиме.

Комментируя ситуацию с другими потенциальными переговорными площадками Ушаков отметил, что на данный момент Россия не ведёт переговоров по Украине ни с кем, кроме США. Он заключил, что сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой исключительно. Он также сообщил, что украинцы отказались — на данный момент по крайней мере — от продолжения стамбульских раундов переговоров.

Кроме того, Ушаков заявил, что Россия сохраняет готовность к контактам с европейскими странами, однако именно европейская сторона отказывается от взаимодействия с Москвой. На соответствующий вопрос он ответил, что контактов с европейской стороной нет, так как европейцы отказываются от всех контактов, хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что если кто-то из европейских лидеров хочет поговорить, то «пожалуйста, добро пожаловать, приезжайте в Москву». Ушаков добавил, что с российской стороны никакого негативного отношения к предложениям контактов нет.

Днём ранее в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они были посвящены украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.