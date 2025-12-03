Путин обсудил с делегацией США вопрос членства Украины в НАТО и урегулирование
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Президент России Владимир Путин обсудил с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером украинское урегулирование, включая вопрос членства Украины в НАТО. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Это один из ключевых вопросов. Он обсуждался», — подтвердил Ушаков.
Помощник президента пояснил, что переговоры проходили в закрытом формате и стороны условились не раскрывать подробности обсуждений. По словам Ушакова, встреча была посвящена исключительно украинской проблеме, и её содержание было очень содержательным. Российская сторона отметила, что диалог с американскими представителями касался преодоления кризиса на Украине и смежных вопросов, включая возможное членство Киева в НАТО.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что главным предметом споров в переговорах по урегулированию украинского конфликта является пятая часть территории ДНР, которая сейчас контролируется Киевом. По его словам, речь идёт о площади примерно 30–50 километров и около 20% Донецкой области, оставшихся под управлением украинских властей.
