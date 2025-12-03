Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 13:49

Путин обсудил с делегацией США вопрос членства Украины в НАТО и урегулирование

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин обсудил с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером украинское урегулирование, включая вопрос членства Украины в НАТО. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Это один из ключевых вопросов. Он обсуждался», — подтвердил Ушаков.

Помощник президента пояснил, что переговоры проходили в закрытом формате и стороны условились не раскрывать подробности обсуждений. По словам Ушакова, встреча была посвящена исключительно украинской проблеме, и её содержание было очень содержательным. Российская сторона отметила, что диалог с американскими представителями касался преодоления кризиса на Украине и смежных вопросов, включая возможное членство Киева в НАТО.

Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что главным предметом споров в переговорах по урегулированию украинского конфликта является пятая часть территории ДНР, которая сейчас контролируется Киевом. По его словам, речь идёт о площади примерно 30–50 километров и около 20% Донецкой области, оставшихся под управлением украинских властей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • США
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar