Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за ёлку в подъезде

Размещение новогодней ёлки в коридоре многоквартирного дома чревато привлечением к административной ответственности. Такое разъяснение дал Агентству городских новостей «Москва» правовед Тургунбой Зокиров, представляющий Московский государственный юридический университет имени Кутафина.

Специалист разъяснил, что коридоры и лестничные клетки юридически относятся к совместной собственности всех владельцев жилых помещений. Следовательно, любые действия с этим имуществом требуют коллективного одобрения, что регламентировано нормами жилищного законодательства. Игнорирование этих правил, по его словам, является прямым нарушением.

Зокиров отдельно подчеркнул, что подобные действия также попадают под статью Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся несоблюдения противопожарных норм. Санкции данной статьи предусматривают для граждан либо официальное предупреждение, либо денежное взыскание, максимальный размер которого может составить 15 тысяч рублей.

Эксперт указал на двойную опасность такой традиции: дерево с электрогирляндами создаёт угрозу возгорания, что прямо запрещено правилами пожарного режима. Одновременно оно сужает эвакуационный проход, что может заблокировать путь к спасению в чрезвычайной обстановке и не соответствует строительным нормативам, утверждённым чрезвычайным ведомством. Таким образом, праздничная инициатива может обернуться серьёзными правовыми и физическими рисками.

