Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:13

«Меня одурманили, хочу развод»: Останина пошутила о применении «схемы Долиной»

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала ситуацию вокруг певицы Ларисы Долиной. Она пошутила, что теперь такой же схемой захотят воспользоваться желающие развода мужчины.

Нина Останина о ситуации вокруг Ларисы Долиной. Видео © Life.ru

«Точно так же можно в нашем комитете по делам несовершеннолетних применить. Взял мужчина и через три года сказал: «Меня одурманили и повели в загс, и оформили со мной брак. И пусть ещё жена мне заплатит за моральный ущерб», — пошутила Останина.

Останина подчеркнула, что покупатели не должны страдать от действий мошенников со стороны продавца, а занимаемая судом односторонняя позиция является чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, председатель заявила, что не верит в невменяемость Долиной.

«Каждый имеет право сойти с ума»: В Госдуме резко высказались о «деле Долиной»
«Каждый имеет право сойти с ума»: В Госдуме резко высказались о «деле Долиной»

Напомним, что покупательница квартиры Ларисы Долиной подала жалобу в Верховный суд. Итогом судебного разбирательства стало возвращение недвижимости певице. В результате покупательница Полина Лурье, которая приобрела квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, лишилась как уплаченной суммы, так и самой жилплощади. Суд аннулировал сделку на основании заявления Долиной о том, что она совершила её, будучи введённой в заблуждение мошенниками.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Лариса Долина
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar