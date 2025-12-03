«Меня одурманили, хочу развод»: Останина пошутила о применении «схемы Долиной»

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала ситуацию вокруг певицы Ларисы Долиной. Она пошутила, что теперь такой же схемой захотят воспользоваться желающие развода мужчины.

Нина Останина о ситуации вокруг Ларисы Долиной. Видео © Life.ru

«Точно так же можно в нашем комитете по делам несовершеннолетних применить. Взял мужчина и через три года сказал: «Меня одурманили и повели в загс, и оформили со мной брак. И пусть ещё жена мне заплатит за моральный ущерб», — пошутила Останина.

Останина подчеркнула, что покупатели не должны страдать от действий мошенников со стороны продавца, а занимаемая судом односторонняя позиция является чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, председатель заявила, что не верит в невменяемость Долиной.

Напомним, что покупательница квартиры Ларисы Долиной подала жалобу в Верховный суд. Итогом судебного разбирательства стало возвращение недвижимости певице. В результате покупательница Полина Лурье, которая приобрела квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, лишилась как уплаченной суммы, так и самой жилплощади. Суд аннулировал сделку на основании заявления Долиной о том, что она совершила её, будучи введённой в заблуждение мошенниками.