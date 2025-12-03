Политолог раскрыл, чего ждать после разговора Путина с Уиткоффом

После переговоров России и США в Москве 2 декабря стороны проведут ещё несколько встреч, чтобы сверстать окончательный текст соглашения по Украине. Только после этого возможен трёхсторонний формат, заявил политолог Александр Асафов.

Сейчас, по его словам, процесс идёт в сугубо российско-американском коридоре, но может ожить «стамбульский трек» на уровне подгрупп. Позиции пока далеки, однако каждый контакт РФ и США понемногу сдвигает диалог к компромиссу, полагает эксперт.

По его словам, в итоге при учёте «реалий на земле» появится текст, который примут Москва и Вашингтон, а Киев США заставят согласиться с выработанными условиями.

«Они в данном случае не сторона и не актор. Президент об этом убедительно сказал», — подытожил Асафов в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, ранее в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они были посвящены украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.