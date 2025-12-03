В Бурятии парень получил штраф в 1000 рублей за ник в Telegram

В Бурятии 18-летний молодой человек получил штраф в 1000 рублей за ник в Telegram, который силовики сочли производным от запрещённого движения АУЕ*. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники полиции, проверявшие соцсети на запрещённый контент, обратили внимание на профиль юноши с ником «auezinvoram»*. После этого его пригласили для объяснений. Молодой человек заявил, что ник не связан с экстремистской деятельностью, однако суд назначил штраф в 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 18-летнего молодого человека привлекли к ответственности за использование эмодзи в виде восьмиконечной звезды рядом с именем в Telegram. Суд признал, что таким образом юноша публично продемонстрировал символику, схожую с атрибутикой движения АУЕ*, и назначил ему штраф в 1000 рублей.

