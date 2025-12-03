Страны ЕС предварительно согласовали полный отказ от российского трубопроводного газа к осени 2027 года и СПГ — к концу 2026-го. Экономист Инна Литвиненко предупредила: Европе придётся закупаться только у США, что взвинтит цены на энергию.

«Все эти соглашения подписываются по прямому указанию из Вашингтона. Целенаправленно США выполняют свою задачу: пополнение бюджета через снабжение Европы своими энергоресурсы», — пояснила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

К 2030 году цены вырастут на 50–80%, что ударит по жизни европейцев, спровоцирует безработицу и эскалацию кризисов. Эксперт прогнозирует банкротства гигантов: автомобильные и производственные бренды рухнут к 2030–2035 годам. Их выкупят американцы с китайцами или создадут новых игроков на рынке, подытожила специалист.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС принял предварительное решение о поэтапном отказе от импорта российского газа. Полный запрет вступит в силу к концу 2026 года для СПГ и осенью 2027-го для трубопроводного газа, с переходными периодами для действующих контрактов.