Россиянин не убрал за собакой и угодил в тюрьму на десять лет
В Калининградской области владельца собаки могут приговорить к длительному тюремному сроку после конфликта, начавшегося с замечания о неубранном за питомцем экскременте. Об инциденте рассказали представители УМВД России по региону в официальном телеграм-канале.
Инцидент произошёл в Гурьевске во время выгула собаки. Прохожий сделал мужчине замечание по поводу оставленной на тротуаре кучке какашек его животного, что привело к словесной перепалке и драке. В ходе потасовки у гражданина выпала сумка, которую собаковод схватил и скрылся с места происшествия.
«Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже», — сообщили в ведомстве.
Силовики попытались арестовать подозреваемого, но он оказал яростное сопротивление. По данным МВД, в ходе задержания мужчина порвал форменное обмундирование одному из стражей порядка и сломал палец другому.
«Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии», — рассказала пресс-служба ведомства, как они справились с нерадивым собачником.
В отношении фигуранта возбуждено сразу два уголовных дела. Ведомство завело производство по статье о грабеже, а Следственный комитет — по факту применения насилия в отношении представителя власти. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Новой Москве неадекватный собачник натравил бойцовского пса на соседку. Жители района рассказали, что мужчина целенаправленно и систематически поступает подобным образом. Он командует четвероногому другу «фас», как только кто-то оказывается рядом. Известно, что злоумышленник владеет несколькими бойцовскими псами.
