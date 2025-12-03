Россиянин не убрал за собакой и угодил в тюрьму на десять лет

В Калининградской области владельца собаки могут приговорить к длительному тюремному сроку после конфликта, начавшегося с замечания о неубранном за питомцем экскременте. Об инциденте рассказали представители УМВД России по региону в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошёл в Гурьевске во время выгула собаки. Прохожий сделал мужчине замечание по поводу оставленной на тротуаре кучке какашек его животного, что привело к словесной перепалке и драке. В ходе потасовки у гражданина выпала сумка, которую собаковод схватил и скрылся с места происшествия.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже», — сообщили в ведомстве.

Силовики попытались арестовать подозреваемого, но он оказал яростное сопротивление. По данным МВД, в ходе задержания мужчина порвал форменное обмундирование одному из стражей порядка и сломал палец другому.

«Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии», — рассказала пресс-служба ведомства, как они справились с нерадивым собачником.

В отношении фигуранта возбуждено сразу два уголовных дела. Ведомство завело производство по статье о грабеже, а Следственный комитет — по факту применения насилия в отношении представителя власти. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

