«Бездушные существа»: В столичной ветклинике врачи глумились над женщиной, чей шпиц умирал

В Москве разгорается серьёзный скандал вокруг ветеринарной клиники «Гуд Вет», расположенной на Фрязевской улице. Поводом стала история москвички Елены, она обратилась к медикам со своим восьмилетним шпицем, у которого возникли проблемы с дыханием. По словам хозяйки, персонал клиники проявил невероятную жестокость, что привело к гибели питомца, сообщает «Осторожно, Москва».

Московские ветеринары смеялись над женщиной, пока её шпиц умирал в барокамере. Видео © Telegram / Осторожно, Москва

После внесения предоплаты в пять тысяч рублей собаку поместили в барокамеру стационара, куда владелицу не допустили. В течение последующих двух с половиной часов, пока женщина с дочерью ждали оформления документов, из отделения доносились смех и весёлые возгласы сотрудников. В итоге Елене просто сообщили о смерти животного и вернули тело в картонной коробке, не предоставив никаких объяснений о причине смерти или проведённых процедурах, а позже с неё потребовали дополнительную сумму в шесть тысяч рублей.

Ситуация получила развитие после того, как адвокату пострадавшей, Константину Ерохину, через судебный запрос удалось получить записи с внутренних камер видеонаблюдения клиники. На кадрах зафиксировано, как сотрудники, поместив собаку в барокамеру, откровенно насмехаются над хозяйкой, обсуждая её за спиной в унизительном тоне. Они также глумились над теми владельцами животных, которые плачут, когда узнают, что питомец умер.

Вместе с тем врачи цинично рассуждали о том, чтобы выгнать клиентку, оставив предоплату себе. В тот момент, когда у животного уже началось кровотечение, персонал обсуждал, что, если бы женщина принесла всю сумму сразу, то поставили бы катетер собаке, дали успокоительное, сделали рентген. Одна из сотрудниц, развалившись на диване, пошутила, что на эти деньги, можно купить себе «новую бусинку».

«Чудом, по запросу суда, удалось получить это видео, и мы до глубины души поражены цинизмом этой ситуации. На видео не врачи, а какие-то бездушные существа. Уже подали обращение к депутатам, в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить клинику. Важно отметить, что главврач даже не вышел к пострадавшей, никто не принёс извинений, более того, мы до сих пор не знаем фамилии этих «врачей» — клиника старательно это скрывает», — рассказывает адвокат.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево владельцы домашних животных столкнулись с многочисленными случаями халатности в местной ветеринарной клинике «Здоровый любимец». В адрес учреждения поступают массовые жалобы на некачественное лечение, приведшее к тяжёлым последствиям для питомцев — от инвалидности до гибели.