Первая зимняя магнитная буря накроет Землю в ночь с 3 на 4 декабря

Первая зимняя магнитная буря может произойти 3 декабря. Возмущения вызваны сочетанием нескольких факторов — корональной дыры в центральной части Солнца и выброса плазмы после мощной вспышки X-уровня 1 декабря. Об этом сообщают учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Первая магнитная буря декабря 2025 года ожидается сегодня, 3 декабря», — говорится в сообщении.

По прогнозам, буря не превысит среднего уровня G2, но может оказаться довольно продолжительной — полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается только к выходным. Учёные также отмечают повышенную вероятность полярных сияний, хотя для европейской части России уровня G2 обычно недостаточно для их наблюдения.

Специалисты напомнили, что точный прогноз интенсивности сияний до начала события дать невозможно, и рекомендуют следить за обновлениями в специальных мониторинговых системах. Возмущения магнитного поля Земли могут повлиять на работу энергосистем и самочувствие метеозависимых людей.

Ранее сообщалось, что на обратной стороне Солнца наблюдаются мощные вспышки, точный характер которых пока остаётся неизвестным из-за ограниченности данных. Был представлен прогноз космической погоды на ближайшие дни. После умеренной магнитной бури 30 ноября, заметной лишь для метеочувствительных людей, с 1 по 4 декабря ожидается спокойная геомагнитная обстановка, однако к концу недели ситуация может кардинально измениться.