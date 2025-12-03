В Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, где состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, разместили портреты полководцев и статуи четырёх русских императоров — Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II. Эти исторические фигуры символично отражают историю территорий, обсуждавшихся на переговорах, пишет «Царьград».

Пётр I известен победой под Полтавой, Екатерина II — завоеванием Крыма, Николай I — борьбой с польскими восстаниями и «крымским уроком», а Александр II — расширением границ империи. Журналисты отмечают, что подобный символизм мог подчеркнуть значимость темы для России, хотя вряд ли Уиткофф вникал в исторические параллели.

Напомним, ранее в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они были посвящены украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса. Переговоры продлились порядка пяти часов.