Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 15:04

Подростка из Кургана, который выполнял задания Киева за $30, задержали за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Следствие предъявило обвинение в государственной измене 17-летнему жителю Кургана. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Как отмечают в управлении, юноша выражал поддержку позиции Украины по вопросу специальной военной операции. Он сам вышел на связь с одним из участников украинской террористической организации и заявил о готовности помогать ей.

Конкретные действия, по данным силовиков, заключались в размещении на городских объектах провокационных надписей, агитирующих за вступление в ряды структуры боевиков. Также фигурант дела занимался отправкой снимков автомобилей, на которых находилась символика, связанная с СВО.

Общий гонорар за выполнение этих поручений, по информации следствия, составил 30 долларов США. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Студента из Москвы с фамилией Кац заподозрили в госизмене
Студента из Москвы с фамилией Кац заподозрили в госизмене

Ранее силовики в Хабаровске задержали 25-летнюю девушку, которая по заданию Службы безопасности Украины собирала данные об участниках СВО. В 2023 году она связалась через мессенджер с представителями СБУ. Сейчас девушка арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar