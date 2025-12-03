Подростка из Кургана, который выполнял задания Киева за $30, задержали за госизмену

Следствие предъявило обвинение в государственной измене 17-летнему жителю Кургана. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Как отмечают в управлении, юноша выражал поддержку позиции Украины по вопросу специальной военной операции. Он сам вышел на связь с одним из участников украинской террористической организации и заявил о готовности помогать ей.

Конкретные действия, по данным силовиков, заключались в размещении на городских объектах провокационных надписей, агитирующих за вступление в ряды структуры боевиков. Также фигурант дела занимался отправкой снимков автомобилей, на которых находилась символика, связанная с СВО.

Общий гонорар за выполнение этих поручений, по информации следствия, составил 30 долларов США. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее силовики в Хабаровске задержали 25-летнюю девушку, которая по заданию Службы безопасности Украины собирала данные об участниках СВО. В 2023 году она связалась через мессенджер с представителями СБУ. Сейчас девушка арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.