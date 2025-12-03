BAZA: В Белгороде отменили концерт Shaman из-за угрозы провокаций
Обложка © Life.ru
В Белгороде за два часа до начала отменили концерт певца Shaman. Как сообщает Telegram-канал «База», правоохранительные органы приняли решение остановить мероприятие из-за поступившей информации о возможных провокациях со стороны ВСУ.
По данным канала, территорию вокруг ДК «Энергомаш», где артист должен был выступать 3 и 4 декабря, уже оцепили.
Официально же организаторы ссылаются на «технические причины». Новые даты концертов пока не анонсированы.
