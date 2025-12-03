Плёнки Миндича
3 декабря, 12:24

SHAMAN снял обручальное кольцо после недавней свадьбы с Мизулиной

Обложка © Telegram / shaman_channel

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) неожиданно перестал носить обручальное кольцо спустя месяц после бракосочетания с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Ещё совсем недавно артист демонстрировал лаконичное обручальное кольцо. Поклонники были в восторге и от нового статуса любимца и от того, как ему идёт главный символ брака. Но на очередном выступлении украшения на его пальце не оказалось, что вызвало живое обсуждение среди зрителей.

«Почему же он его снял? — удивлялись зрители. — Ведь мы так любим их пару: они очень красивые, яркие, интересные!» — приводит издание URA.RU реакцию зала. Артист предпочёл не объяснять свой поступок, оперативно покинув площадку после завершения концерта.

По мнению некоторых давних последователей творчества Дронова, повод для тревоги отсутствует. Они припомнили, что в прошлом исполнитель уже высказывался о неудобстве любых аксессуаров во время работы, поэтому мог снять кольцо сугубо из практических соображений.

Психолог рассказал, почему Shaman поменял отношение к обручальным кольцам

Напомним, что Шаман и Екатерина Мизулина решили связать себя узами брака. Церемонию провели в Донецке, а молодожёны выбрали строгие наряды в милитари-стиле для такой локации. Певец говорит, что он чувствует душевное спокойствие рядом со своей избранницей.

