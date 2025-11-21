«Тишь и покой»: Shaman раскрыл, что помогло ему построить счастливый брак с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, раскрыл подробности своих отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Заслуженный артист России в беседе с РИА «Новости» признался, что обрёл долгожданный душевный покой, который он искал всю свою жизнь.

Он отметил, что их пара не сталкивается с «эмоциональными качелями». После напряжённой работы артиста встречает домашняя атмосфера, лишённая какой-либо напряжённости, с которой он сталкивается на работе.

«Я прихожу домой — и там тишь и покой. Никаких разборок, нагнетения настроения — того самого «драйва», которого мне хватает на работе. Приходишь домой и думаешь: «Она меня в платье встретила. Пойду открою шкаф, надену что-то домашнее». А потом приходит мысль: «Я дурак, что ли? А если я сейчас возьму и костюм надену — раз и из душа к ней выйду в костюме, в ботинках? Это же её удивит. Она же в платье встретила, удивила меня». Вот так вот мы и живём», — добавил музыкант.

Ранее Мизулина объявила о своём бракосочетании с Shaman. Пара расписалась в Донецке. Молодожёны выбрали для торжества строгие наряды в стиле милитари. Как пояснил позже Ярослав Дронов, данное решение стало обоюдным и осмысленным. Музыкант подчеркнул, что этот выбор полностью соответствовал их ценностям и совпал с заранее запланированной рабочей поездкой по региону.