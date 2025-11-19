Россия и США
19 ноября, 07:41

Shaman объяснил решение расписаться с Мизулиной в Донецке

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально зарегистрировали отношения в ДНР. Как пояснил музыкант, решение заключить брак именно в Донецке стало обоюдным и осознанным шагом, совпавшим с заранее запланированной поездкой по региону РФ.

«Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Он отметил, что вместе с супругой посетил Военно-мемориальный комплекс, храм Петра и Февронии, а также они встретились с детьми в местном лицее. Сама церемония бракосочетания прошла в камерной обстановке — молодожёны выбрали для торжества чёрные брюки и рубашки цвета хаки, невеста дополнила образ скромным букетом из белых роз.

Напомним, 5 ноября Shaman и Мизулина поженились в Донецке. Телеведущая Роза Сябитова обратилась со словами поздравления к молодожёнам, адресовав им пожелания благополучия и любви. В свою очередь стилист оценила милитари-образы супругов.

    avatar