Психолог рассказал, почему Shaman поменял отношение к обручальным кольцам
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), ранее публично скептически относившийся к ношению обручальных колец, после брака с главой ЛБИ Екатериной Мизулиной стал регулярно появляться с кольцом на безымянном пальце. Почему артист изменил своё мнение на этот счёт, рассказал порталу «Страсти» психолог Станислав Самбурский.
Эксперт пояснил, что в начале карьеры отсутствие кольца было для артиста элементом профессионального позиционирования.
«В начале пути никто не покупает вокал — поют хорошо многие. Покупают образ. Несемейный артист всегда воспринимается публикой более свободным, более романтизированным, более доступным для поклонниц», — объяснил эксперт.
На стартовом этапе, когда поклонники «выбирают артиста с прицелом для себя», открытое демонстрирование семейного статуса может отпугнуть часть аудитории, добавил он.
Сейчас, по словам Самбурского, ситуация изменилась кардинально. SHAMAN и его супруга стали знаковыми фигурами, их союз — публичным достоянием. Теперь частью публичного образа стало уже не отсутствие кольца, а его наличие. Теперь это важный элемент имиджа, отвечающий коллективным ожиданиям аудитории.
Напомним, что Шаман и Екатерина Мизулина решили связать себя узами брака. Церемонию провели в Донецке, а молодожёны выбрали строгие наряды в милитари-стиле для такой локации. Певец говорит, что он чувствует душевное спокойствие рядом со своей избранницей.
