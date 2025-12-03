Российская система противовоздушной обороны демонстрирует высокую эффективность в защите Москвы от воздушных атак, в отличие от тех, что используют во многих «продвинутых странах». Данное заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямой линии, транслировавшейся в эфире телеканала «ТВ Центр».

Глава города отметил, что, по его оценке, войска ПВО выполняют свои задачи на высоком профессиональном уровне. Собянин добавил, что результаты их работы, в сравнении с опытом других государств, выглядят убедительно. Он привёл в пример недавние инциденты в Тель-Авиве и ряде других городов, где многие атаки системы пропустили, что привело к трагическим событиям.

Вместе с тем Собянин поблагодарил оборонно-промышленный комплекс, ведь именно он поставляет первоклассную технику. По его словам, Москва оказывает поддержку ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность приобретения дополнительных зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» российского производства. До этого поставленные системы ПВО отлично зарекомендовали себя в войсках и полностью оправдали ожидания индийских военных. По этой причине Нью-Дели заинтересован в увеличении количества этих комплексов.