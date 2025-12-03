В Венгрии призвали Украину прекратить атаки на энергоинфраструктуру и танкеры

Венгерское правительство призвало Киев незамедлительно прекратить атаковать гражданскую инфраструктуру топливно-энергетического комплекса России, в том числе танкеры в акватории Чёрного моря. Соответствующее обращение прозвучало от министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который присутствовал на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«В последние дни украинцы неоднократно совершали нападения на маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию», — сказал Сийярто.

Министр отметил, что украинские силы также нанесли ряд ударов по коммерческим танкерам в Чёрном море. Он подчеркнул, что подобные инциденты являются прямыми атаками на невоенные цели. Сийярто назвал сложившуюся практику абсолютно неприемлемой и заявил о категорическом требовании Венгрии к Украине немедленно отказаться от шагов, создающих прямую угрозу стабильности энергоснабжения республики.