В Венгрии призвали Украину прекратить атаки на энергоинфраструктуру и танкеры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kin_Taburo
Венгерское правительство призвало Киев незамедлительно прекратить атаковать гражданскую инфраструктуру топливно-энергетического комплекса России, в том числе танкеры в акватории Чёрного моря. Соответствующее обращение прозвучало от министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который присутствовал на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
«В последние дни украинцы неоднократно совершали нападения на маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию», — сказал Сийярто.
Министр отметил, что украинские силы также нанесли ряд ударов по коммерческим танкерам в Чёрном море. Он подчеркнул, что подобные инциденты являются прямыми атаками на невоенные цели. Сийярто назвал сложившуюся практику абсолютно неприемлемой и заявил о категорическом требовании Венгрии к Украине немедленно отказаться от шагов, создающих прямую угрозу стабильности энергоснабжения республики.
Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Он подвергся атаке примерно к 120 километрах к берегу от Турции. Известно, что танкер был атакован украинским БПЛА-камикадзе. По некоторым данным, атака была спланирована для срыва будущих российско-американских переговоров.
