Стубб призвал союзников готовиться к наступлению мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов и союзников страны готовиться к вероятному наступлению мирного периода в украинском конфликте. В интервью телеканалу MTV Uutiset он выразил мнение, что условия урегулирования вряд ли окажутся полностью «справедливыми» с точки зрения Киева.

По словам Стубба, реальность такова, что все условия, о которых много говорилось как о необходимых для справедливого мира за последние четыре года, вряд ли будут выполнены. Он отметил, что итоговое соглашение может оказаться «либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом»,

«Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили за последние четыре года, вряд ли будут выполнены», — сказал Стубб

Ранее Александр Стубб заявил, что ближайшие пять-десять лет станут определяющими для формирования нового мирового порядка. Он сравнил предстоящие глобальные перемены по масштабу воздействия с последствиями мировых войн и распадом биполярной системы. Стубб подчеркнул, что у Запада практически не осталось времени, чтобы продемонстрировать свою способность к равноправному диалогу.