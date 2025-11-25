Стубб назвал ближайшие дни решающими для урегулирования конфликта на Украине

Ближайшие дни могут стать переломными для попыток завершить вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил президент Финляндии Александр Стубб в своём аккаунте в соцсетях.

«Следующие дни будут решающими в вопросе достижения мира на Украине», — подчеркнул глава финского государства.

Ранее стало известно, что Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. По информации СМИ, отношения Стубба с президентом США существенно улучшились — его уже называют «новым лучшим другом» хозяина Белого дома. Отмечается, что в августе Стубб и Мелони сопровождали Владимира Зеленского во время визита в США, после чего общение с Трампом стало заметно теплее.