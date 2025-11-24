Стубб и Мелони срочно вылетели к Трампу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, Alexandros Michailidis, Joey Sussman
Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Об этом пишет газета Le Temps со ссылкой на источники в окружении финского лидера.
По данным издания, отношения Стубба с президентом США Дональдом Трампом заметно потеплели — в прессе его уже называют «новым лучшим другом» главы Белого дома. Журналисты напомнили, что в августе Стубб и Мелони сопровождали Владимира Зеленского во время его визита в США, и с тех пор диалог с Трампом стал «значительно более дружелюбным».
Накануне Стубб провёл совместный телефонный разговор с Мелони и Трампом. Главы государств обсудили американский мирный план по Украине. Финский президент подчеркнул во время созвона с Владимиром Зеленским, что по итогам прошедших 23 ноября переговоров между США и Украиной в Женеве остаются «важные нерешённые вопросы».
Мирный план из 28 пунктов представил Трамп. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зелеснкий заявил о «тяжёлом выборе» Украины. По данным СМИ, в документе содержится пункт об амнистии для Зеленского и его приспешников.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.