Стубб и Мелони срочно вылетели к Трампу

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Об этом пишет газета Le Temps со ссылкой на источники в окружении финского лидера.

По данным издания, отношения Стубба с президентом США Дональдом Трампом заметно потеплели — в прессе его уже называют «новым лучшим другом» главы Белого дома. Журналисты напомнили, что в августе Стубб и Мелони сопровождали Владимира Зеленского во время его визита в США, и с тех пор диалог с Трампом стал «значительно более дружелюбным».

Накануне Стубб провёл совместный телефонный разговор с Мелони и Трампом. Главы государств обсудили американский мирный план по Украине. Финский президент подчеркнул во время созвона с Владимиром Зеленским, что по итогам прошедших 23 ноября переговоров между США и Украиной в Женеве остаются «важные нерешённые вопросы».