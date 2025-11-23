Стубб и Мелони обсудили с Трампом мирный план США по Украине

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого обсуждали его инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил сам Стубб в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Этот звонок был достаточно спонтанным. Я уверен, что мы будем на связи», — сказал он. По его словам, будущие мирные переговоры потребуют терпения, а европейские лидеры не были заранее проинформированы о деталях плана до того, как Трамп его озвучил.

Стубб отметил, что именно американский лидер определяет параметры возможного мирного соглашения, и подчеркнул: «ничего не произойдёт без одобрения Трампа».

Напомним, Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. Президент США установил крайний срок для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский назвал ситуацию «трудным выбором», но выразил желание скорректировать план Трампа совместно с лидерами ЕС. Между тем, СМИ пишут, что Украина уже согласилась на мирный план США, но есть нюанс.