Стубб обсудил с Зеленским важные нерешённые вопросы на переговорах в Женеве

Переговоры США, ЕС и Украины в Женеве подошли к концу, однако существует целый ряд важных вопросов, которые решить так и не удалось. Об этом у себя в социальной сети X заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Финский лидер сообщил, что провёл утренний разговор с Владимиром Зеленским и приветствует прогресс, достигнутый в ходе женевских переговоров.

«Переговоры стали шагом вперёд, но все ещё остаются нерешёнными важные вопросы. Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке», — утверждает финский политик.