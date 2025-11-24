Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 07:52

Стубб обсудил с Зеленским важные нерешённые вопросы на переговорах в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Переговоры США, ЕС и Украины в Женеве подошли к концу, однако существует целый ряд важных вопросов, которые решить так и не удалось. Об этом у себя в социальной сети X заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Финский лидер сообщил, что провёл утренний разговор с Владимиром Зеленским и приветствует прогресс, достигнутый в ходе женевских переговоров.

«Переговоры стали шагом вперёд, но все ещё остаются нерешёнными важные вопросы. Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке», — утверждает финский политик.

В женевской версии мирного плана прописали усиленные гарантии безопасности для Украины
В женевской версии мирного плана прописали усиленные гарантии безопасности для Украины

Напомним, что мирный план США претерпел изменения после переговоров в Женеве. Теперь посмотрим, что на это скажут в России. Глава Госдепа Рубио, кстати, считает, что РФ согласится. Американские СМИ рассказывали, что Владимир Зеленский попросил в рамках соглашения предоставить амнистию ему и его друзьям.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Финляндия
  • Украина
  • Александр Стубб
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar