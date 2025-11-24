Стубб обсудил с Зеленским важные нерешённые вопросы на переговорах в Женеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Переговоры США, ЕС и Украины в Женеве подошли к концу, однако существует целый ряд важных вопросов, которые решить так и не удалось. Об этом у себя в социальной сети X заявил президент Финляндии Александер Стубб.
Финский лидер сообщил, что провёл утренний разговор с Владимиром Зеленским и приветствует прогресс, достигнутый в ходе женевских переговоров.
«Переговоры стали шагом вперёд, но все ещё остаются нерешёнными важные вопросы. Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке», — утверждает финский политик.
Напомним, что мирный план США претерпел изменения после переговоров в Женеве. Теперь посмотрим, что на это скажут в России. Глава Госдепа Рубио, кстати, считает, что РФ согласится. Американские СМИ рассказывали, что Владимир Зеленский попросил в рамках соглашения предоставить амнистию ему и его друзьям.
