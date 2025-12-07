Клопокалипсис в пустыне: Кровососы-сталкеры превратили в кошмар отдых россиян в Египте

В египетских отелях началась настоящая «эпидемия» клопов. Россияне столкнулись с самым сильным нашествием кровососущих за последние 10 лет

Клопы преследуют россиян в египетском отеле. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, кровососущих насекомых находили в номерах четырёх- и пятизвёздочных отелей в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Сахль-Хашише. В частности, случаи заражения отмечены в популярном Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh, откуда одновременно приехали сразу несколько покусанных отдыхающих.

Изначально путешественники не придали значения появившимся на теле укусам, списав их на мошек или комаров. Но позже в постелях были обнаружены сами клопы. Не помогала даже смена номеров: по словам туристов, после двукратного переселения насекомые, словно сталкеры, продолжали преследовать их и в других комнатах.

Турагенты подтверждают, что не получали такого количества жалоб за последние десять лет. У россиян есть опасения, что клопы могут проникнуть в багаж и отправиться с ними в Россию. Укусы этих насекомых могут спровоцировать сильную аллергию — от кожного покраснения до анафилактического шока.

А вот московских туристов на Пхукете атаковали ядовитые огненные муравьи. Пара россиян отдыхала на тайской виллы, стоимость аренды которой составила 26 тысяч рублей в сутки. Постояльцы не придали значения соседству с безобидными ящерицами, однако их отдых был испорчен нашествием кусачих насекомых