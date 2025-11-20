Диванные кровопийцы: Эксперт по домоводству назвала способ уничтожить клопов в белье

Избавиться от постельных клопов в белье можно с помощью стирки при высоких температурах. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

Специалист пояснила, что для самостоятельной борьбы с насекомыми следует постирать всё постельное бельё и полотенца при температуре от 60 до 90 градусов, а также обработать паром или тщательно прогладить матрасы и мягкую мебель. При этом она предупредила, что клопы часто прячутся глубоко внутри матрасов и диванов, куда тепло может не проникнуть, поэтому для гарантированного результата лучше обратиться в профессиональную службу дезинфекции. Если в доме есть дети или животные, не следует самостоятельно использовать химикаты типа дихлофоса, так как это может привести к отравлению.

Эксперт также добавила, что если клопы появились в многоквартирном доме, крайне важно оповестить об этом соседей и совместными усилиями найти источник заражения. По её словам, насекомые легко мигрируют между квартирами, особенно из тех, где жильцы пренебрегают чистотой или приносят вещи с улицы. Без ликвидации очага в той квартире, откуда они приползли, борьба будет малоэффективной.

Ранее Life.ru рассказывал, что в южнокорейском городе Осан девушка попыталась избавиться от таракана с помощью огня, но случайно устроила пожар, который привёл к гибели её соседки. Местная жительница, решив применить на практике способ уничтожения тараканов с помощью открытого огня и баллончика с горючим, спровоцировала мощную вспышку пламени. Огонь быстро распространился по помещению. В попытке избежать огня соседка попыталась выбраться через окно, но сорвалась, что привело к её гибели.