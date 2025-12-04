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Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 05:50
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Личности установлены: Кто стоял за серией ударов ВСУ по Югу России и судам

Стали известны ответственные за все атаки ВСУ на юг России с использованием БЭКов

Стали известны имена ответственных за атаки беспилотными катерами (Sea Baby) на юг России и гражданские суда. Данные, включая документы, звания и структуру подразделения, получили российские хакеры из групп Beregini и Killnet после взлома аккаунта украинского контрактника.

  • Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
    Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
  • Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
    Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
  • Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
    Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
  • Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash
    Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash

Ответственный за атаки на юг России и гражданские суда. Фото © Telegram / Mash

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Как сообщает телеграм-канал Mash, за атаки на Крым, Новороссийск, Геленджик и танкеры отвечает 1-й дивизион беспилотных надводных комплексов ВСУ. Технику собирают на Украине из западных комплектующих, а управляют ею удаленно через Starlink. Среди названых имен — старшина Андрей Деркач, старший оператор Артём Козлов и комбриг морских дронов, капитан 1 ранга Александр Щепцов, бывший житель Севастополя, чьё имущество в Крыму конфисковано.

По данным Mash, командование и бухгалтерия подразделения находятся в Одессе, а запуски производят из Николаева. Российские военные наносят по этим целям регулярные удары.

Тысяча ВСУшников в Мирнограде оказались в окружении и просят помощи
Тысяча ВСУшников в Мирнограде оказались в окружении и просят помощи

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили ночной налёт 102 украинских дронов на семь регионов России. Наибольшее количество атак пришлось на Белгородскую область – 26 беспилотников.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Обложка © Mash

Мария Любицкая
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