Личности установлены: Кто стоял за серией ударов ВСУ по Югу России и судам

Стали известны имена ответственных за атаки беспилотными катерами (Sea Baby) на юг России и гражданские суда. Данные, включая документы, звания и структуру подразделения, получили российские хакеры из групп Beregini и Killnet после взлома аккаунта украинского контрактника.









Как сообщает телеграм-канал Mash, за атаки на Крым, Новороссийск, Геленджик и танкеры отвечает 1-й дивизион беспилотных надводных комплексов ВСУ. Технику собирают на Украине из западных комплектующих, а управляют ею удаленно через Starlink. Среди названых имен — старшина Андрей Деркач, старший оператор Артём Козлов и комбриг морских дронов, капитан 1 ранга Александр Щепцов, бывший житель Севастополя, чьё имущество в Крыму конфисковано.

По данным Mash, командование и бухгалтерия подразделения находятся в Одессе, а запуски производят из Николаева. Российские военные наносят по этим целям регулярные удары.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили ночной налёт 102 украинских дронов на семь регионов России. Наибольшее количество атак пришлось на Белгородскую область – 26 беспилотников.