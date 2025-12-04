В Госдуме объяснили, когда лучше ставить ёлку — в начале декабря или перед самым Новым годом

В Госдуме россиянам посоветовали ставить новогоднюю ёлку за несколько недель до праздника, чтобы успеть насладиться праздничной атмосферой и почувствовать предвкушение чудес. Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.

Ёлка — один из главных символов праздника. Когда на её ветвях зажигаются огоньки, словно возвращаешься в счастливое детство и снова веришь в чудеса… Поэтому лучше ставить ёлку за несколько недель до праздника, чтобы успеть насладиться предпраздничной атмосферой и зарядиться предвкушением волшебства. Александр Толмачёв Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике

По его словам, новогодние украшения помогают справиться с суетой конца года, отчётами и подготовкой подарков. В самое тёмное время года особенно важны свет и надежда на хорошее будущее. Толмачёв добавил, что традиции в каждом доме свои: кто-то украшает ёлку всей семьёй, кто-то ставит её в последний момент из-за работы. Тем не менее красиво украшенное дерево остаётся поводом для радости и создания праздничного настроения.

Ранее сообщалось, что стоимость живых новогодних ёлок, поставляемых из средней полосы России и Удмуртии, в этом сезоне осталась на прежнем уровне. Все заготовленные партии деревьев стабильно находят покупателей, чему способствуют презентабельный вид, стойкость к осыпанию и насыщенный хвойный аромат. Ёлки из средней полосы отличаются прочностью, пушистыми ветвями и тёмно-зелёной хвоей, а удмуртские деревья ценятся за изящность и тонкость иголок.